FT-100 (Londres) : rebond en 'W' sur 7015/7020 information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 08:30









(CercleFinance.com) - L'indice FT-100 (bourse de Londres) matérialise un rebond en 'W' quasi parfait sur 7015/7020.

Le franchissement des 7.215 (ex-plancher du 9 et 12 mai) valide le scénario haussier en direction de 7.400, ex-plancher du 25 avril dernier et ex-zénith du 11/11/2021





