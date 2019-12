Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 (Londres) : pulvérise la résistances des 7.430 Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:55









(CercleFinance.com) - La FT-100 (ou Footsie, baromètre de la bourse de Londres) pulvérise la résistances des 7.430 des 27 septembre, 7 puis 27 novembre, ce qui ouvre grande la route du zénith annuel des 7.686/7.700 du 29 juillet dernier... qui constitue également un plus haut de 12 ans.

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.01%