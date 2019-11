Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 (Londres) : pullback sur 7,300Pts Cercle Finance • 14/11/2019 à 17:35









(CercleFinance.com) -Après un échec sous 7.425 le 27, septembre, puis 7.400Pts les 7 et 8 novembre, le FT-100 subit un pullback sur 7.300Pts. Sous 7.325 en clôture, le FT-100 s'en irait rechercher un soutien vers 7.200 puis 7.150, plancher multi-testé du 7 au 21 octobre.

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +0.14%