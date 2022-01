Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 (Londres) : pullback sous 7.500 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 09:59









(CercleFinance.com) - FT-100 (Londres) amorce un pullback sous 7.500 mais demeure positif depuis le 1er janvier, contrairement aux indices US, et notamment le Nasdaq qui s'est replié 4 fois sur 5 (seule hausse le 3 janvier) et abandonne -4,5% à l'issue de la 1ère semaine de l'année.

Le FT-100 vient en effet de culminer sous 7.530 le 5 janvier et son repli sous 7.500 ne remet pas en cause sa tendance haussière.

Cependant, le débordement des 7.480 semblait marquer le franchissement d'une résistance oblique moyen terme majeure, ce qui ouvrait théoriquement la route des 8.000.





Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.15%