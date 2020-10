Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FT-100 (Londres) : bute une fois encore sur 6.000Pts Cercle Finance • 08/10/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - L'indice FT-100 (bourse de Londres) bute une fois encore sur les 5.975/6.000Pts mais continue de dessiner un triangle haussier qui pourrait conduire au débordement d'un seuil crucial: les 6.100, au-delà duquel la tendance repasserait plus haussière.

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +0.53%