FT-100 : consolide après un triple test des 7.220Pts

(CercleFinance.com) - Etonnante série de 3 tests consécutifs des 7.220 les 11, 12 et 13 août (nouveau record absolu intraday à 7.224,4 le 13/08) avant d'entamer un pullback vers 7.120 puis 7.148 au final. Attention car le FT-100 avait déjà culminé à 4.217 le 16 juin dernier et cela pourrait bien déboucher sur l'ébauche d'un 'M' baissier. Mais la marge de sécurité reste appréciable avec un premier support à 7.020 et une zone plus cruciale à 6.840.

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices -0.90%