FT-100 : cavalier seul à la baisse (-1%), s'enfonce sous 5900

(CercleFinance.com) - Le FT-100 (bourse de Londres) se singularise par un cavalier seul à la baisse (-1%): l'indice s'enfonce sous 5.900, retraçant son plancher des 5.897 du 31 juillet. Une cassure enverrait le FT-100 re-tester le fragile support des 5.750 des 1er et 14 mai dernier, puis les 5.700Pts dans le meilleur des cas (sinon, ce serait 5.415, le plancher du 3 avril).

