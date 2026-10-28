Frontier Airlines prévoit une perte trimestrielle inférieure aux prévisions après avoir enregistré un bénéfice inattendu

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de précisions tout au long du texte)

Frontier Airlines ULCC.O a annoncé mercredi une perte moins importante que prévu pour le quatrième trimestre et a fait état d'un bénéfice inattendu pour le troisième trimestre, les tarifs aériens élevés ayant contribué à atténuer l'impact des prix du kérosène qui ont atteint des sommets.

L'action de la compagnie a progressé de 2,5 % en pré-ouverture.

La compagnie aérienne basée à Denver table sur un bénéfice par action ajusté compris entre une perte de 15 centimes et un bénéfice de 5 centimes pour le trimestre d’octobre à décembre. La valeur médiane, soit une perte de 5 centimes, est légèrement inférieure à la perte de 6 centimes attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

À l’instar de la plupart des compagnies aériennes, Frontier a misé sur des hausses de tarifs, des réductions de capacité et des frais supplémentaires, notamment pour les bagages enregistrés, afin de compenser la hausse du coût du kérosène.

La compagnie aérienne s'est également efforcée de réduire ses coûts en restituant certains appareils en leasing et a cherché à augmenter son chiffre d'affaires en proposant des sièges en première classe et l'accès à Internet via Starlink, tout en améliorant les revenus liés au programme de fidélité.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 18 centimes par action au troisième trimestre, contre une perte de 34 centimes il y a un an. Les analystes s’attendaient à une perte de 4 centimes par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint un niveau record de 1,36 milliard de dollars, porté par un chiffre d'affaires unitaire en hausse de 30 %, et a dépassé les estimations qui s'élevaient à 1,29 milliard de dollars.