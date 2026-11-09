Frontage, société cotée à Hong Kong, va être retirée de la cote dans le cadre d'une opération de 616 millions de dollars soutenue par Charles River

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Un consortium soutenu par la société américaine Charles River Laboratories CRL.N a conclu un accord en vue d'acquérir et de privatiser la société Frontage Holdings

1521.HK , cotée à Hong Kong, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 4,83 milliards de HK$ (616 millions de dollars), a annoncé lundi la société.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le consortium acquéreur est composé de Charles River, développeur de médicaments sous contrat, de Hangzhou Tigermed Consulting, actionnaire majoritaire de Frontage, et de Song Li, président de Frontage

* Selon les termes de la proposition, le consortium acquerra toutes les actions de Frontage qui ne sont pas déjà détenues par Tigermed, Song Li et leurs actionnaires liés, au prix de 2,370 HK$ par action

* Cette opération représenterait une prime de 59,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l’entreprise, soit 1,490 HK$, enregistré le 21 octobre, avant que la cotation des actions de la société ne soit suspendue

* Frontage fournit des services d’analyses en laboratoire et d’autres prestations aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, et opère en Amérique du Nord, en Chine et sur d’autres marchés

* Dans un communiqué séparé, Charles River a annoncé son intention d’acquérir les activités de bioanalyse et de métabolisme et pharmacocinétique des médicaments de Frontage situées à Exton, en Pennsylvanie

* Cette transaction est évaluée à environ 470 millions de dollars, avec jusqu’à 75 millions de dollars de paiements conditionnels supplémentaires liés aux performances futures

* Cette opération permet au développeur de médicaments basé dans le Massachusetts d’étendre ses services de bioanalyse clinique et d’élargir sa clientèle, depuis la recherche précoce jusqu’au développement clinique

* Une fois l'opération finalisée, les activités de Frontage seront scindées: Charles River conservera la propriété des activités de bioanalyse et de DMPK, tandis que les autres activités seront transférées à Tigermed et Song Li ou à leurs filiales

(1 dollar = 7,8401 dollars de Hong Kong)