Froneri, le fabricant de Haagen-Dazs, obtient 4,2 milliards de dollars de la part d'investisseurs, dont Goldman Sachs

PAI fait appel à l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi et à Goldman Sachs

Le fabricant de crèmes glacées Froneri est une coentreprise entre PAI et Nestlé

L'opération de prise de participation, d'une valeur de 4,2 milliards de dollars, implique un véhicule de continuation

L'opération valorise le fabricant de glaces à environ 15 milliards d'euros, selon une source

(Ajouts de contexte, mouvements d'actions, commentaires de PAI et de Nestlé) par Tristan Veyet et Anousha Sakoui

La société européenne de rachat PAI Partners a levé 3,6 milliards d'euros (4,22 milliards de dollars) de fonds propres pour soutenir son entreprise de crèmes glacées Froneri avec Nestlé NESN.S , a-t-elle déclaré jeudi, en faisant appel à Goldman Sachs et à l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi.

Froneri contrôle des marques de crème glacée, dont Haagen-Dazs, et est en concurrence avec Magnum, l'unité d'Unilever qui sera bientôt cédée. Son chiffre d'affaires global s'élève à 5,5 milliards de dollars, a indiqué PAI dans un communiqué.

La prise de participation valorise l'entreprise à quelque 15 milliards d'euros, dette comprise, a indiqué une source au fait de la situation.

Froneri a été créée en 2016 sous la forme d'une coentreprise à parts égales entre Nestlé et R&R Ice Cream, une unité de PAI. Elle a racheté les activités américaines de Nestlé dans le secteur des crèmes glacées en 2019 dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars.

PAI a déclaré qu'une filiale de l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi deviendrait un "co-investisseur minoritaire important" dans Froneri aux côtés de PAI et d'un nouveau véhicule de continuation à actif unique dirigé par Goldman Sachs Alternatives.

Les véhicules de continuation sont un nouvel outil populaire permettant aux sociétés de capital-investissement de conserver des actifs plus longtemps que la durée de vie des fonds avec lesquels elles les ont achetés à l'origine.

PAI a déclaré que la demande des investisseurs pour le véhicule de continuation était sursouscrite, ajoutant que cela montrait une forte demande d'investissement dans les perspectives de croissance de Froneri.

"Froneri a l'opportunité de poursuivre cette performance en s'appuyant sur son modèle de création de valeur, en se concentrant sur une croissance organique solide, l'efficacité opérationnelle et la consolidation stratégique du marché", a ajouté PAI.

Nestlé a déclaré: "Nous nous félicitons du nouvel investissement dans Froneri et de l'engagement continu de PAI Partners. Froneri est une joint-venture réussie qui continue de ravir les consommateurs en tant qu'acteur solide dans la catégorie des crèmes glacées."

A 1030 GMT, l'action Nestlé était en hausse de 0,5%.

Bloomberg et le Financial Times ont précédemment fait état de la transaction potentielle et de l'intérêt de Goldman Sachs.

(1 dollar = 0,8521 euro)