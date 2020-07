Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey : solide redémarrage après le déconfinement Cercle Finance • 20/07/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Frey annonce ce soir une hausse moyenne du chiffre d'affaires des enseignes de son parc locatif de l'ordre de +16% à périmètre comparable depuis la levée du confinement. 'Cette performance s'explique par plusieurs facteurs : un mix merchandising diversifié des sites Frey qui répond aux besoins de toute la famille (mode, beauté, sport, loisirs, bricolage, jardinage, restauration, services, click & collect, pour les parents et les enfants), une plus grande attractivité du format 'plein air' des centres Frey, plébiscité par les consommateurs après une longue période de confinement par rapport aux formats clos, à mesures sanitaires équivalentes pour l'accueil des clients', explique le broker. Ainsi, la foncière enregistre, sur l'ensemble de son patrimoine en exploitation en France, une fréquentation en hausse de +1,4% par rapport à celle de l'an passé sur la période du 11 mai au 22 juin.

