Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey : réouverture totale des centres en Europe Cercle Finance • 09/06/2020 à 15:27









(CercleFinance.com) - Frey annonce l'ouverture complète de l'ensemble de ses centres commerciaux en France et en Europe, avec les réouvertures d'Algarve Shopping au Portugal la semaine passée et de Parc Vallès près de Barcelone en début de semaine. Lors de la réouverture totale de ses sites français le 11 mai, elle indique avoir mis en place des règles sanitaires strictes pour accueillir ses visiteurs, mesures appliquées également sur ses sites espagnols et portugais. 'Par ailleurs, les chantiers en cours de ses deux prochains Shopping Promenade à Strasbourg (Bas-Rhin) et à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) ont été relancés depuis plusieurs semaines', ajoute la foncière de centres commerciaux de plein air.

Valeurs associées FREY Euronext Paris 0.00%