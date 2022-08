Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey: réalise un premier investissement en Pologne information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - Frey annonce avoir signé une promesse d'achat auprès d'Ingka Centres, pour le retail park Matarnia Park Handlowy à Gdańsk en Pologne. Situé à 10 km au sud-est de Gdańsk, ville portuaire de la mer Baltique, Matarnia Park Handlowy est un retail park de 52 278 m2.



Cette opération porte sur un montant total d'investissement d'environ 105 millions d'euros (droits inclus). ' Cette première acquisition en Pologne confirme le déploiement de la plateforme paneuropéenne de Frey ' indique le groupe.



Antoine Frey, Président Directeur Général de Frey déclare : ' Retail park Prime, idéalement localisé dans une des villes les plus dynamiques de Pologne, Matarnia Park Gdansk profite de surcroît de la force d'attraction d'un des premiers IKEA de Pologne. Cette acquisition marque également le premier investissement de Frey en Pologne, une des économies les plus dynamiques d'Europe. '





Valeurs associées FREY Euronext Paris 0.00%