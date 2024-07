Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Frey: rachat du suédois ROS, spécialisé dans les 'outlets' information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Frey a annoncé mardi l'acquisition de la société ROS, le quatrième gestionnaire de centres commerciaux 'outlet' d'Europe, une opération destinée à diversifier davantage son exposition géographique.



Le spécialiste français des destinations shopping de plein air explique qu'il prévoit de lancer en parallèle le développement du 'Malmö Designer Village', un premier projet dans le domaine des 'outlets'.



Plus communément dénommés 'magasins d'usine', ces centres commerciaux de plein air offrent aux consommateurs des caractéristiques attrayantes, en particulier des prix attractifs.



Dans un communiqué, Frey dit désormais revendiquer plus de 31 destinations shopping de plein air opérées dans neuf pays d'Europe





Valeurs associées FREY 27,20 EUR Euronext Paris +0,74%