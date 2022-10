Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey: nouveau crédit assorti de critères ESG information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le développeur de centres commerciaux de plein air Frey a annoncé lundi la signature d'une nouvelle ligne de financement de 110 millions d'euros assortie de critères de performances dits 'ESG' (environnementaux, sociaux et de gouvernance).



Le spécialiste de l'immobilier commercial précise que ce crédit de cinq ans - assorti de deux options d'extension d'une année supplémentaire - a été conclu auprès de ses partenaires bancaires historiques, dont BNP Paribas, LCL et Société Générale.



Pour rappel, les conditions financières de l'emprunt sont liées au respect des quatre grands engagements 'RSE' pris par le groupe à horizon 2030.



Il s'agit de la poursuite de l'investissement dans des forêts françaises durablement gérées à travers son groupement forestier, l'obtention de certifications environnementales (BREEAM), la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses actifs en patrimoine et le maintien de la certification 'B Corp' obtenue l'an dernier.



Dans son communiqué, Frey souligne que les crédits bancaires responsables avec une composante RSE représentent désormais 100% de ses financements d'entreprise.





