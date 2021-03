Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey : nouveau centre commercial a? ciel ouvert en Alsace Cercle Finance • 17/03/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Frey a annoncé mercredi l'ouverture dans l'agglomération de Strasbourg d'un centre commercial a? ciel ouvert de dernie?re ge?ne?ration, en dépit du contexte sanitaire actuel. Le site, baptisé 'Shopping Promenade Coeur Alsace', est appelé à accueillir 86 enseignes, dont 50 magasins comprenant entre autres les chaînes Adidas, Boulanger, Cultura ou Decathlon. Le centre commercial arboré de 900 arbres proposera également 17 restaurants, deux cabinets médicaux ainsi qu'un magasin solidaire. Le projet - qui a fait l'objet d'un investissement de 133 millions d'euros - doit permettre à terme la création de 500 emplois à temps plein.

Valeurs associées FREY Euronext Paris 0.00%