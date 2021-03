Frey : le CA s'envole, le résultat net pdg s'effondre

(CercleFinance.com) - Frey dévoile ce soir un chiffre d'affaires en hausse de 55% entre 2019 et 2020, à 107,2 ME, porté par une hausse de 37% des revenus locatifs.

Dans le même temps, cependant, le résultat opérationnel chute part de 83%, à 13,1 ME, contre 76,4 ME un an plus tôt, pénalisé par les abandons de loyers consentis (6,1 ME) et d'autre part la dégradation des hypothèses de revenus locatifs (-19.3ME) retenus par les experts dans le contexte de crise sanitaire.

Par conséquent, le résultat net consolidé part du groupe passe de 49,7 ME en 2019 à 2,4 ME en 2020, soit un recul de plus de 95%.

Dans ces conditions, le Conseil d'administration de Frey proposera à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 11 mai prochain, le versement d'un dividende de 1,50 E/action, stable par rapport à 2019.

Pour 2021, le groupe indique vouloir se développer sur 'quatre axes complémentaires', à savoir: restructurer les entrées de villes françaises, acquérir et transformer des actifs commerciaux obsolètes à retourner, développer des opérations mixtes en tissu urbain dense et enfin, acquérir des actifs commerciaux adaptés à sa stratégie en France et à l'international.