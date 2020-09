Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey : des résultats semestriels en hausse malgré le Covid Cercle Finance • 24/09/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Frey a dévoilé mercredi soir des résultats semestriels en hausse, portés par les performances solides de ses centres commerciaux de plein air dans le contexte de crise sanitaire. Le promoteur immobilier a fait état de revenus locatifs de 26,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une croissance de 55% liée à l'acquisition de l'Algarve Shopping au Portugal, à la livraison du Shopping Promenade en Arles et à la restructuration de la zone Woodshop en Ile-de-France. A périmètre constant, la croissance de l'activité ressort à 1,8%. Le résultat opérationnel courant a de son côté progressé pour atteindre 16 millions d'euros au 30 juin, contre 10,1 millions d'euros un an plus tôt, notamment grâce à une bonne maîtrise des frais de structure. Le résultat net consolidé ressort toutefois en perte de 3,3 millions d'euros du fait de la comptabilisation d'une variation de juste valeur négative de 15,6 millions d'euros sur ses immeubles. Dans son communiqué, Frey dit pour l'instant estimer l'impact total de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 sur la trésorerie de son exercice 2020 (subventions, abandons et étalements de loyers) entre 5,6 et 7 millions d'euros.

Valeurs associées FREY Euronext Paris 0.00%