Frey: des performances solides sur le premier semestre

(CercleFinance.com) - Frey a annoncé vendredi avoir enregistré des performances opérationnelles solides au premier semestre, avec des indicateurs d'activité et des résultats ressortis en progression.



L'exploitant de centres commerciaux de plein air dit avoir généré des revenus locatifs bruts de 69,4 au premier semestre, soit une croissance de 28,3%, dont une hausse de 5,7% à périmètre constant.



A la fin du mois de juin, son taux d'occupation atteignait 97,7%, un niveau stable par rapport à la fin 2023 et que le groupe d'immobilier commercial considère comme 'élevé'.



Son chiffre d'affaires semestriel a grimpé de son côté de 35,9% pour atteindre 95,7 millions d'euros sur le semestre, donnant un résultat opérationnel courant de 55,7 millions d'euros, en hausse de 30,8%.



Le résultat net part du groupe s'établit, lui, à 46,5 millions d'euros, soit en progression de 27% d'une année sur l'autre.



Pour Antoine Frey, son PDG, ces résultats témoignent du succès de la stratégie de croissance déployée par l'entreprise.



'La mise en oeuvre de notre stratégie de positionnement sur les meilleures destinations shopping de plein air en Europe et la gestion active de notre portefeuille nous permettent de poursuivre une dynamique vertueuse de croissance à la fois interne et externe', explique-t-il dans un communiqué.



Chez les analystes, on salue des données opérationnelles 'très solides', quoique en ralentissement par rapport à l'année dernière.



'De fait, Frey surperforme tout de même les indices nationaux: la fréquentation de ses centres a progressé de 4,4% sur un an', font ainsi remarquer les équipes d'Invest Securities.



En dépit de cette solide publication semestrielle, le titre Frey était parfaitement inchangé vendredi à la Bourse de Paris.





