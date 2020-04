Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey : création d'un fonds de soutien pour les locataires Cercle Finance • 17/04/2020 à 16:23









(CercleFinance.com) - Le groupe Frey annonce ce jour la création d'un fonds de soutien, doté de 15 millions d'euros, lié à l'épidémie de coronavirus. 'Ce fonds a pour vocation de neutraliser le poids du loyer des enseignes partenaires proportionnellement à l'impact de cette crise, soit une neutralisation du loyer à 100% durant la période de fermeture, 50% durant le premier mois de réouverture, 25% durant le deuxième mois et 10% durant le troisième mois', indique le groupe.

Valeurs associées FREY Euronext Paris -0.62%