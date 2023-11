Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey: augmentation de capital pour Polygone Riviera information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Frey a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant de 101,3 millions d'euros.



Le groupe d'immobilier commercial explique que l'opération doit lui permettre de refinancer en fonds propres une partie de la quote-part du prix d'acquisition du centre commercial 'Polygone Riviera' à Cagnes-sur-Mer, un rachat qu'il avait officialisé au mois d'octobre.



Cette transaction - d'un montant total de 272,3 millions d'euros - avait été financée (1) à hauteur de 120 millions d'euros via une dette hypothécaire souscrite auprès d'un pool bancaire et (2) 152,3 millions d'euros sur la base de ses ressources propres.



L'augmentation de capital doit donner lieu à l'émission de 4.052.400 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 25 euros, chaque actionnaire devant se voir attribuer un DPS par action, sachant que sept DPS permettront de souscrire à une action nouvelle.



Frey précise que l'opération fait d'ores et déjà l'objet d'engagements irrévocables de souscription de ses principaux actionnaires, qui couvrent

87,8% du montant.



Le prix de souscription fait ressortir une décote de 15% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.





Valeurs associées FREY Euronext Paris 0.00%