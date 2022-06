Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey: acquiert le centre commercial Finestrelles à Barcelone information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 17:24









(CercleFinance.com) - Frey annonce avoir fait l'acquisition, pour 127.5 ME, de l'intégralité des parts d'une société détenant le centre commercial de plein air espagnol Finestrelles Shopping Centre, à Barcelone, auprès d'Equilis.



'Cette nouvelle acquisition renforce notre présence en Ibérie. Frey poursuit ainsi sa stratégie d'expansion avec l'ambition de devenir le leader européen du commerce durable', a indiqué à cette occasion Antoine Frey, p.d.-g. de Frey.



'Finestrelles est un actif commercial de plein air de grande qualité. Il recèle tous les fondamentaux que nous apprécions chez Frey et va permettre au groupe d'y déployer tout son savoir-faire de gestion et d'animation', a-t-il ajouté.







