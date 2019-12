Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frey : a cédé 30% d'un actif au Portugal Cercle Finance • 09/12/2019 à 17:27









(CercleFinance.com) - La foncière Frey annonce ce lundi avoir finalisé la cession de 30% de la société détenant l'ensemble commercial Algarve Shopping & Albufeira Retail Park, situé dans le sud du Portugal, à l'OPCI BNP Paribas Diversipierre, géré par BNP Paribas REIM France. Cette opération annoncée le 6 novembre 2019 a ainsi obtenu toutes les autorisations nécessaires à sa réalisation. 'Ouvert en 2001 et étendu en 2004, le site fera l'objet d'un programme de rénovation et bénéficiera de l'esprit et de l'esthétique des Shopping Promenade de Frey. Le site recèle également un potentiel d'extension de 9.000 m² GLA permettant d'amplifier le travail de création de valeur et de renforcer le caractère dominant du site', indique Frey.

Valeurs associées FREY Euronext Paris +2.96%