Frey: 400 millions d'euros de nouveaux financements

(CercleFinance.com) - Frey a annoncé mardi soir avoir mis en place 400 millions d'euros de financements bancaires afin d'allonger la maturité de sa dette tout en disposant de nouveaux moyens financiers.



Le groupe immobilier, spécialisé dans les centres commerciaux de plein air, précise que cette ligne de crédit, qui représente 40% de sa dette, affiche une durée de cinq ans avec une extension possible de deux années supplémentaires.



La maturité de la dette va en conséquence être allongée pour être dorénavant

supérieure à quatre ans.



a société foncière, qui souligne ne plus avoir d'échéances de dettes significatives avant 2027, indique désormais disposer de 120 millions d'euros pouvant être mobilisés, à tout moment, pour sa politique d'acquisition.



Ce refinancement porte ses liquidités disponibles (trésorerie et lignes non-tirées) à plus de 280 millions d'euros.





