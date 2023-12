Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fresnillo : lourde rechute vers 545£ information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:37









(CercleFinance.com) - Fresnillo bute une nouvelle fois sur la résistance des 597/600£ et subit une lourde rechute vers 544,8£.

Le titre comble au passage le 'gap' des 559,4£ du 28/11 et retrace de 60% son parcours haussier entre 508 et 597£, pour se rapprocher d'une petite zone de soutien vers 538£.





Valeurs associées FRESNILLO LSE -9.12% FRESNILLO LSE -97.81%