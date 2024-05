Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fresnillo : le franchissement des 622£ se confirme information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le conglomérat minier Fresnillo avait allumé un premier signal positif avec le débordement des 600£ (ex-résistance du 27/12) et semble sur le point de confirmer le franchissement des 622£, ce qui validerait une figure en 'tête/épaules' inversée (sur 441£ le 20 mars) et un potentiel de +180£ vers 800£ (ex-résistance du 13 au 18 avril 2023).





