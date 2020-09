Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 23/09/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Fresenius gagne près de 3% à Francfort avec un relèvement de conseil chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté de 53 à 55 euros, dans une note sur le secteur européen des services et technologies médicales. 'Alors que le monde approche d'une nouvelle normale, nous adoptons une vision plus constructive des retardataires au sein du secteur, où nous percevons un degré plus élevé de visibilité des résultats dans un monde post-Covid-19', explique le broker.

Valeurs associées FRESENIUS XETRA +0.97%