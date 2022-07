Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care lâche 4% à Francfort, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 68 à 38 euros sur l'action du spécialiste des dialyses.



'Bien que la valorisation soit attrayante, elle n'est pas suffisamment convaincante pour compenser l'incertitude des bénéfices et des remboursements que nous prévoyons d'agir comme des menaces jusqu'à l'année prochaine', explique le broker.





