Fresenius MedCare : pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care lâche 4% à Francfort, pénalisé par des propos de Barclays qui dégrade sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', dans le cadre d'une note sur les valeurs européennes des technologies et services médicaux. Le broker explique adopter une position plus prudente sur le titre du spécialiste allemand des dialyses, 'après le récent rallye à des niveaux proches de ceux d'avant l'avertissement sur résultats, ainsi qu'une réévaluation de son profil de croissance'.

Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA -4.35%