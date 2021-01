Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 11/01/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care perd 2% à Francfort, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 68 à 60 euros sur le titre du spécialiste allemand des dialyses. 'Nous pensons que le marché se montre complaisant face à une croissance des volumes potentiellement plus basse, des coûts d'exploitation plus élevés en 2021 et des effets de change défavorables', juge le broker, inférieur de 8% au consensus de BPA pour 2021.

Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA -1.87%