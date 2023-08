Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare: objectif de profit resserré en hausse information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 09:02









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Fresenius Medical Care indique resserrer sa fourchette-cible de profit opérationnel pour 2023, l'attendant désormais stable ou en baisse à un pourcentage seulement 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



Toujours pour l'ensemble de l'exercice en cours, le spécialiste allemand des dialyses continue de tabler sur une croissance de ses revenus à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.



Sur son premier semestre, Fresenius MedCare a vu son BPA ajusté augmenter de 5% à 1,12 euro, son profit opérationnel ajusté progresser de 12% à 755 millions d'euros, et ses revenus croître de 2% à 9,53 milliards (+4% à taux de change constants).





