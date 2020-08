Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare : miné par une dégradation de broker Cercle Finance • 05/08/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care perd plus de 3% à Francfort, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 70 à 68 euros sur le titre du spécialiste allemand des dialyses. 'Le risque-rendement n'est plus favorable pour le second semestre, étant donnée une hausse de 13% du cours de bourse depuis le début de l'année dans une période difficile pour l'ensemble du secteur des services de santé', juge le broker.

Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA -3.35%