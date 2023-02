Fresenius MedCare: entouré pour son changement de statut information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 11:08

(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care s'envole de près de 10% à Francfort, alors que le spécialiste des dialyses a annoncé, en marge de la publication de ses résultats annuels, un projet d'évolution de sa forme juridique en société anonyme allemande.



Ce projet, qui 'permettra une prise de décision plus ciblée, plus rapide et plus indépendante et libérera des capacités de direction et de gestion', sera soumis à une AG extraordinaire au début du troisième trimestre, le processus de transition devant être achevé d'ici fin 2023.



Sur son exercice 2022, Fresenius MedCare a vu son BPA courant se contracter de 10% à 3,11 euros et son profit opérationnel courant baisser de 5% à 1,82 milliard d'euros, pour des revenus en croissance de 10% à 19,4 milliards (+2% à changes constants).



Pour 2023, le groupe allemand anticipe un profit opérationnel globalement stable ou en baisse de jusqu'à près de 10% à changes constants, ainsi qu'une croissance de ses revenus dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre.