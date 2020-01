Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare : dans le vert, un broker en soutien Cercle Finance • 21/01/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care prend 1% à Francfort, aidé par Jefferies qui relève son conseil à 'achat' et son objectif de cours à 80 euros, mettant à jour sa thèse moyen terme sur le dossier et jugeant que le marché ne lui fait pas crédit de sa stratégie de soins à domicile. 'Malgré des incertitudes à court terme, en particulier autour des objectifs le 20 février, nous pensons que toute volatilité lors de la publication annuelle pourrait apporter un point d'entrée pour les investisseurs à long terme concentrés sur le ROIC', juge le broker.

Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA +0.99%