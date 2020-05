Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 22/05/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - A contre-courant du DAX (-0,4%), Fresenius Medical Care avance de 0,8% à Francfort sur fond de propos de Credit Suisse qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre du spécialiste des dialyses, mais avec un objectif de cours rehaussé de 81 à 84 euros. 'Si l'évolution de la pandémie est difficile à prévoir, nous sommes encouragés de voir un soutien gouvernemental sensible, ce qui nous fait partager la confiance de la direction que les effets peuvent être absorbés dans les objectifs initiaux', affirme l'analyste.

Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA +1.03%