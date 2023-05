Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care gagne 1% à Francfort, après l'annonce d'un BPA ajusté en baisse de 22% à 0,53 euro (-24% à taux de change constants) au titre des trois premiers mois de 2023, avec une marge d'exploitation ajustée en repli de 1,1 point à 7,5%.



Le spécialiste allemand des dialyses estime néanmoins que cette baisse de résultats jugée modérée recèle 'des tendances sous-jacentes positives', avec un chiffre d'affaires en progression de 3% à 4,7 milliards d'euros (+2% en organique).



Sur la base des résultats du premier trimestre, qui 'ont légèrement dépassé ses attentes, bien que faibles, formulées en début d'année', Fresenius Medical Care confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.





