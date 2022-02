Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare: dans le vert après ses résultats 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 10:22









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care gagne plus de 2% à Francfort après l'annonce d'une augmentation de son dividende à 1,35 euro par action au titre de 2021, malgré la publication d'un BPA hors exceptionnel annuel en retrait de 25% à 3,48 euros.



Sur l'année écoulée, la filiale de Fresenius spécialisée dans les dialyses a réalisé un profit opérationnel hors exceptionnel en recul de 23% à 1,91 milliard d'euros, pour des revenus en repli de 1% à 17,6 milliards (+2% à taux de changes constants).



Concernant l'exercice qui commence, Fresenius MedCare table sur des croissances de son résultat net et de ses revenus à des pourcentages, à taux de changes constants, 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.





Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA +0.68%