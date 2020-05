Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius MedCare : BPA trimestriel sous les attentes Cercle Finance • 06/05/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care, la filiale de Fresenius spécialisée dans les dialyses, affiche au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice net ajusté en repli de 1% à 283 millions d'euros, soit 0,95 euro par action, manquant de cinq centimes le consensus. Le profit opérationnel du groupe allemand a augmenté de 3% à 555 millions d'euros pour des revenus en croissance de 9% à 4,49 milliards (+7% à taux de changes constants), croissance soutenue par toutes les régions. Pour 2020, Fresenius MedCare confirme anticiper des hausses à des taux 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' à la fois pour son résultat net ajusté et ses revenus, à taux de changes constants, hors impact de la pandémie.

Valeurs associées FRESENIUS MEDIC XETRA +2.29%