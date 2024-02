Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fresenius MedCare: BPA accru de 4% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care publie au titre de 2023 un BPA ajusté en progression de 4% à 2,58 euros, ainsi qu'un résultat d'exploitation ajusté de 1,74 milliard, en croissance de 15% à changes constants, supérieure à la limite supérieure de sa fourchette-cible.



Il met en avant une 'exécution réussie du plan de redressement, ce qui a entraîné des améliorations significatives de la productivité de la main-d'oeuvre dans les prestations des soins et une tarification positive dans l'habilitation des soins'.



A près de 19,5 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du spécialiste allemand des dialyses est resté stable en données publiées, mais a augmenté de 5% hors effets de changes, porté par une évolution favorable de ses activités.



Un dividende de 1,19 euro par action sera proposé au titre de l'année écoulée. Pour 2024, une croissance continue du chiffre d'affaires et une accélération de la hausse du résultat d'exploitation sont prévues par la direction.





