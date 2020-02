Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius : entouré après ses résultats annuels Cercle Finance • 20/02/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Fresenius grimpe de 5,3% à Francfort, après la publication par le groupe de santé d'un bénéfice net ajusté (en base comparable) de 1,91 milliard d'euros au titre de l'année écoulée, en croissance de 2% (stable hors effets de changes). Toujours sur une base comparable, l'Allemand a vu son profit opérationnel augmenter de 1% à 4,6 milliard d'euros pour des revenus en croissance de 8% à 35,5 milliards (+6% à taux de changes constants), soutenus en organique par tous ses segments d'activité. Fresenius propose une hausse de 5% de son dividende à 0,84 euro par action, soit un montant global de 468 millions d'euros, et anticipe pour 2020 des hausses de 1 à 5% pour le bénéfice net et de 4 à 7% pour les revenus, à taux de changes constants.

Valeurs associées FRESENIUS XETRA +4.85%