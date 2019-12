Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius : en retrait avec des propos de broker Cercle Finance • 17/12/2019 à 15:35









(CercleFinance.com) - Fresenius perd 1,4% à Francfort sur fond d'abaissement d'objectif de cours de 74,8 à 72,1 euros chez Berenberg, ce dernier maintenant toutefois sa recommandation 'achat' compte tenu du potentiel de progression 'vigoureux' de 41% pour le titre. 'Nous pensons que les craintes sont en train de s'apaiser au sujet d'Helios en Allemagne et nous nous attendons à un retour graduel à la forme pour Kabi en Amérique du Nord', juge-t-il au sujet de ces deux facteurs qui devraient selon lui dicter le cours en 2020.

