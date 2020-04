Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 03/04/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le titre Fresenius SE s'affiche en hausse ce vendredi, poussé par l'analyste Berenberg qui a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci. Berenberg a également confirmé son objectif de cours de 59,5 euros, estimant que le titre s'échange à un niveau 'extrêmement bas' après les baisses des dernières semaines. Résultat ? Ce midi, le titre avance de +1,5%, dans un indice DAX en baisse d'environ -0,7%.

Valeurs associées FRESENIUS XETRA +3.49%