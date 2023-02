Fresenius: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 10:15

(CercleFinance.com) - Fresenius dévisse de 6% à Francfort, après la publication d'un résultat net en retrait de 7% à 1,73 milliard d'euros et d'un profit opérationnel en baisse de 6% à quatre milliards (-11% à taux de changes constants), au titre de l'année 2022.



Le groupe de services de santé allemand a néanmoins vu ses revenus s'accroitre de 9% à plus de 40,8 milliards (+4% à changes constants), et son conseil d'administration proposera un dividende stable à 0,92 euro par action pour l'exercice écoulé.



Fresenius indique viser pour 2023 un profit opérationnel globalement stable ou en baisse de jusqu'à près de 10% à changes constants, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre.



A l'occasion de cette publication, le groupe affiche son intention de déconsolider sa filiale de dialyses Fresenius Medical Care d'ici la fin de l'année 2023 au plus tard, tout en conservant une participation de 32% à son capital.