Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Fresenius gagne près de 2% à Francfort, aidé par des propos favorables de Jefferies qui relève sa recommandation à 'achat', avec un objectif de cours porté de 24 à 35 euros, sur le titre du groupe allemand de services de santé.



Malgré une dégradation de Fresenius MedCare (filiale cotée et spécialisée dans les dialyses) à 'sous-performance', le broker pense que 'la valeur résiduelle de Fresenius pourrait être réévaluée à mesure que la valeur est réalisée à partir d'actifs non essentiels'.



Jefferies réduit le BPA d'environ 11 à 16%, en grande partie en raison du Fresenius MedCare et de la hausse des impôts, mais augmente son objectif de cours, reflétant des perspectives plus optimistes pour Kabi et la suppression de sa décote de groupe.





Valeurs associées FRESENIUS XETRA +1.70%