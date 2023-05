Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Fresenius s'adjuge 5% en début de séance à Francfort, après la publication par le groupe de santé allemand d'un EBIT de 908 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, en baisse de 10% à taux de change constants, mais en ligne avec ses attentes.



A 10,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 5% hors effets de changes, grâce à une performance globalement positive dans l'ensemble du groupe. Il revendique en outre environ 130 millions d'euros de gains de productivité structurels déjà réalisés.



Ajoutant que son projet de déconsolidation de sa filiale de dialyses Fresenius Medical Care avance comme prévu, Fresenius confirme ses perspectives pour 2023, tout en précisant qu'elles reposent sur des hypothèses sujettes à une incertitude considérable.





Valeurs associées FRESENIUS XETRA +5.90%