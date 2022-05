Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius: bien orienté après des trimestriels résilients information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Fresenius s'adjuge près de 4% à Francfort après la publication d'un résultat net en hausse de 3% (à taux de changes constants) à 462 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2022, pour des revenus en augmentation de 5% à 9,72 milliards.



'Le trimestre a été plombé par la pandémie en cours de coronavirus, la guerre en Ukraine, les goulots d'étranglement logistiques et, surtout, des hausses de coûts dans certains cas significatives', souligne pourtant Stephan Sturm.



Pour 2022, le groupe de santé allemand confirme anticiper, à changes constants, une hausse de son résultat net à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre', ainsi qu'une croissance de ses revenus 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.





Valeurs associées FRESENIUS XETRA +5.64%