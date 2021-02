Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fresenius : baisse de 4% du bénéfice net ajusté en 2020 Cercle Finance • 23/02/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Fresenius publie un bénéfice net ajusté en baisse de 4% à 1,8 milliard d'euros et un profit opérationnel ajusté en retrait de 2% à 4,61 milliards au titre de l'année 2020, pour des revenus en croissance de 2% à 36,3 milliards (+5% à changes constants). Sur ces bases, le directoire proposera au conseil de surveillance un dividende en hausse de 5% à 0,88 euro par action, sa 28e hausse consécutive, et ce malgré un BPA ajusté en repli de 4% à 3,22 euros au titre de l'exercice écoulé. Pour l'année qui commence, le groupe de santé allemand confirme anticiper, à changes constants, un bénéfice net ajusté 'au moins globalement stable' et une croissance des revenus 'à un pourcentage dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.

Valeurs associées FRESENIUS XETRA +0.86%