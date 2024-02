Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fresenius: baisse de 13% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Fresenius publie au titre de 2023 un bénéfice net en baisse de 13% à 1,5 milliard d'euros, mais un profit opérationnel (EBIT) en hausse de 3% à 2,26 milliards (+2% à changes constants) pour des revenus en croissance de 4% à 22,3 milliards (+6% en organique).



Le groupe allemand de services de santé affirme ainsi avoir atteint ses perspectives revues à la hausse il y a trois mois pour l'exercice écoulé, ayant notamment réalisé un fort quatrième trimestre et dépassé d'environ 40% son objectif annuel d'économies de coûts.



Fresenius anticipe pour 2024 une progression de son EBIT entre 4 et 8%, ainsi qu'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 3 et 6%. Il remonte en outre sa cible d'économies de coûts au niveau de l'EBIT à environ 400 millions à horizon 2025.





Valeurs associées FRESENIUS XETRA +3.65%