Fréquences télé: Cyril Hanouna accuse l'Arcom de "harcèlement"

L'animateur Cyril Hanouna, le 9 juin 2024 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'animateur Cyril Hanouna a accusé de "harcèlement" le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, lors de sa rentrée télévisée lundi, six mois avant le retrait programmé de la chaîne C8.

Lors de la première cette saison de "Touche pas à mon poste", cette vedette incontestée de la télé, 49 ans, s'est lancée dans des diatribes contre le régulateur, qui a décidé que C8 devrait quitter la TNT l'an prochain.

"TPMP va continuer jusqu'au mois de février, fin février. (...) la chaîne C8 va faire de nombreux recours pour que la décision ne soit pas prise", a expliqué l'animateur, rappelant qu'elle n'avait pas été notifiée au groupe Canal+.

"Nous aurons d'autres choix que la TNT, juste après le mois de février. Sans Arcom plus de problème, mon public crois-tu qu'on s'aime?", avait-il chanté au préalable dans une séquence parodique. Il n'a, en revanche, pas précisé quels étaient ces choix.

C8 appartient à un groupe qui conservera six autres fréquences TNT: Canal+, CNews, CStar et trois chaînes thématiques (Canal+ Sport, Canal+ Cinémas et Planète+).

L'Arcom a décidé en juillet de ne pas reconduire après le 28 février la fréquence de C8, qui a cumulé en huit ans 7,6 millions d'euros d'amendes pour les dérapages de sa tête d'affiche.

"L'Arcom peut nous persécuter, peu m'importe si le public m'aime", a entonné à l'antenne Cyril Hanouna, grimé en Céline Dion, sur l'air de "L'Hymne à l'amour", standard d'Edith Piaf interprété lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Il a ensuite rejoint le plateau à moto en direct, sous les yeux du journaliste sportif Nelson Monfort, pour y allumer une vasque.

- "Je pourrai rebondir" -

L'animateur arrivait des studios d'Europe 1, où il continue de présenter chaque jour "On marche sur la tête" (16h-18h), testé pendant la campagne des législatives.

Pour terminer "TPMP", Cyril Hanouna s'est lancé dans un long plaidoyer pro domo, au ton plus grave. "C'est un délit de faciès, pour moi, et une énorme atteinte à la liberté d'expression", a-t-il attaqué. "Ils ont supprimé toute une chaîne parce qu'il y avait un animateur qui leur revenait pas".

"Depuis plusieurs années je fais l'objet d'un harcèlement répété" et "j'ai décidé de saisir la justice", a-t-il annoncé solennellement. "Je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom, qui derrière engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux".

"C'est extrêmement grave. Ils ne peuvent pas empêcher quelqu'un de travailler et, aujourd'hui, l'Arcom m'empêche de travailler", a-t-il estimé.

"En élargissant, c'est plus de 400 personnes qui risquent de se retrouver au chômage", a affirmé l'animateur, qui a rappelé que C8 employait 300 personnes et sa boîte de production H2O une centaine. "Moi, je pourrai rebondir, ma liberté de parole sera ailleurs, sur les réseaux".

"Que j'aie fait, voilà, j'allais dire quelques conneries en direct, oui, mais tout le bien qu'a fait cette émission par rapport à 0,01%... Je vais dire: qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un canular, oui, on regrette (...) On s'est pris la tête avec un député", a-t-il concédé, pour rappeler les faits ayant occasionné les plus fortes amendes.

C8 et NRJ12, autre chaîne qui n'a pas obtenu de renouvellement de sa fréquence, doivent laisser la place à OFTV (groupe Ouest France) et RéelsTV (CMI Média, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky).