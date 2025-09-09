Freeport suspend ses activités minières à Grasberg à la suite d'un écoulement de matériaux souterrains

Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré mardi que l'exploitation minière dans le district minier indonésien de Grasberg a été temporairement suspendue à la suite d'un important écoulement de matériaux humides provenant d'un point de prélèvement de la production dans la mine Grasberg Block Cave le 8 septembre.

"L'incident a bloqué l'accès à certaines zones de la mine, limitant les voies d'évacuation pour sept membres de l'équipe", a déclaré la société, ajoutant que l'emplacement des travailleuses est connu et qu'elles sont considérées comme saines et sauvées.